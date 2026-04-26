VILLA BERTHET: ESCLARECEN ABIGEATO Y DETIENEN A UN JOVEN CON 70 KILOS DE CARNE SECUESTRADA

En un procedimiento llevado a cabo por personal del Departamento de Seguridad Rural de Villa Ángela, se logró esclarecer un hecho de abigeato denunciado por un productor de la zona rural de Villa Berthet.

La intervención se inició tras la denuncia de un hombre de 60 años, quien advirtió la faena clandestina de un ternero en su propiedad. En el lugar, los efectivos constataron restos del animal y rastros que permitieron orientar la investigación.

A partir de tareas investigativas, se logró la aprehensión de un joven de 21 años y la demora de un menor de 17, además del secuestro de 70 kilogramos de carne bovina y un cuero, vinculados al hecho.

La Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental dispuso la notificación de aprehensión para el mayor involucrado, mientras continúan las diligencias para el total esclarecimiento del caso.

Relacionado