TRES ISLETAS: EL GOBERNADOR ZDERO SUPERVISÓ Y ARTICULÓ MÁS ACCIONES EN TERRITORIO

luego de estar en Miraflores, el Gobernador se trasladó hasta la localidad de Tres Isletas, donde supervisó la situación y coordinó más acciones junto a su equipo de Gobierno.

Acompañaron al mandatario provincial la intendente local, Marcela Duarte; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche; la coordinadora provincial del programa Ñachec, Tamara Silvestri, el coordinador zonal Fernando Vogel y Sebastián Lazzarini, diputado provincial (MC).

Durante la jornada, el gobernador Zdero mantuvo reuniones con vecinos, autoridades locales, representantes institucionales y del sector productivo para evaluar el impacto del temporal y avanzar en una respuesta integral. “Estamos trabajando no solamente en la asistencia, sino también en seguir coordinando con las distintas áreas del Gobierno y con los sectores productivos”, expresó.

En esa línea, el Gobernador remarcó la necesidad de abordar tanto la emergencia como las soluciones estructurales: “Hay que atender la situación de momento, pero también avanzar en la planificación de la ciudad, el escurrimiento del agua y un abordaje general que requiere la intervención de APA, Vialidad y los consorcios camineros”.

Asimismo, señaló las dificultades estructurales que presenta la zona y la importancia de ejecutar obras para prevenir futuras complicaciones. “Es una situación compleja, con problemas de escurrimiento en zonas bajas donde viven muchas familias, y eso hace que, aun con lluvias menores, el escenario siga siendo complicado. Por eso, es fundamental avanzar en canalización, obras y sistemas de bombeo que permitan drenar el agua y dar una solución de fondo”, explicó.

Por último, Zdero subrayó la importancia de la planificación urbana y del trabajo articulado con el municipio local. “Estos son temas que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad y la falta de planificación en algunas áreas, que terminan funcionando como reservorios. Es una situación que hay que abordar y nosotros estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta para encontrar las soluciones”, concluyó.

Por su parte, el ministro Carim Peche destacó la presencia del Estado en territorio y el acompañamiento a las familias afectadas. “Estamos en terreno, escuchando a la gente y tratando de resolver cada situación dentro de nuestras posibilidades, trabajando de manera articulada con el municipio. Hay vecinos que han perdido sus cosas y necesitamos encontrar soluciones, entendiendo que cada localidad tiene problemáticas distintas que requieren respuestas específicas”, concluyó.

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