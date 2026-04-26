JUAN JOSÉ CASTELLI: DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR DEL ATAQUE CON ARMA DE FUEGO EN EL PULMÓN VERDE

La Policía de Juan José Castelli confirmó la detención del presunto autor del hecho de violencia ocurrido el pasado sábado por la tarde en la zona del Pulmón Verde, donde un hombre resultó herido por un disparo de arma de fuego.

Recordar El episodio tuvo lugar alrededor de las 19:30 del día sábado y es investigado en el marco de una causa por “supuestas lesiones con arma de fuego”, con intervención de la Fiscalía N° 2, a cargo del doctor Gerónimo Agustín Roggero.

De acuerdo al informe policial, personal de la Comisaría Segunda, junto a la División Criminalística, realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho, específicamente en inmediaciones del Pulmón Verde y avenida Güemes, frente al Banco C.U.P.

La víctima fue identificada como Octavio Luna, quien al prestar declaración relató que caminaba por la vereda junto a su motocicleta cuando se encontró con José Salvatierra, con quien mantenía conflictos previos. Según su testimonio, el sujeto comenzó a insultarlo e incitarlo a pelear, situación que derivó en un enfrentamiento.

En ese contexto, siempre de acuerdo a la versión del damnificado, Salvatierra extrajo un arma de fuego tipo revólver calibre 22 desde su cintura, lo amenazó de muerte y le apuntó directamente al rostro. Ante esto, Luna intentó retirarse del lugar, momento en el cual escuchó una detonación y posteriormente advirtió que había sido herido.

Asimismo, se recibió declaración testimonial de la pareja de la víctima, mientras que el informe médico, firmado por el doctor Julio González, constató una herida de bala con orificio de entrada en el glúteo izquierdo de aproximadamente entre 0,5 y 1 centímetro. El parte también indica que el paciente se encontraba ubicado en tiempo y espacio y no presentaba aliento etílico.

En relación al avance de la causa, las autoridades confirmaron que el presunto agresor fue localizado y detenido en las últimas horas, quedando a disposición de la Justicia. También se continúa trabajando para el secuestro del arma utilizada en el hecho.

Cabe señalar que en la zona no existen cámaras de seguridad, por lo que la investigación se apoyó en testimonios y tareas de campo realizadas por la División Investigaciones.

La causa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.

Relacionado