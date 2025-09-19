VILLA BERTHET DETENIDO POR SUPUESTAS LESIONES CON ARMA BLANCA
El joven de 18 años ya se encuentra alojado en la unidad policial.
Esta mañana, a las 9, efectivos de la Comisaria Villa Berthet detuvieron a un joven, quien agredió a otro con un machete en el barrio Sagrado Corazón, de esa localidad.
El hecho sucedió en horas de la madrugada, cuando un ciudadano de 25 años, ingresó al nosocomio con una herida punzo cortante. El mismo, manifestó que fue atacado con un machete por un hombre, por problemas de vieja data.
Ante la situación, iniciaron investigaciones donde lograron dar con el presunto autor. Además, secuestraron el machete que fue utilizado en el hecho.
Posteriormente, el fiscal de turno dispuso que el joven de 18 años sea notificado de aprehensión en la causa por “supuestas lesiones con arma blanca”.