RECUPERAN UNA MOTO QUE SE LLEVARON DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA LIBERTAD

Se trata de una Motomel Blitz.

Este viernes a las 7:45 los agentes de la Comisaria Séptima de Resistencia recibieron la denuncia de un hombre que concurrió al Centro de Salud en la avenida Las Heras y calle Fortín Warner. El paciente dejo su Motomel Blitz estacionada en la vereda al salir notó que se llevaron la 110.

Los agentes rápidamente comenzaron una investigación, cerca del mediodía al circular por avenida Lisandro de la Torre intersección calle Fortín Rivadavia, observaron un masculino a bordo de una motocicleta. Tras un seguimiento el conductor abandono el rodado y se dio a la fuga.

Seguidamente verificaron que se trataba la Motomel Blitz denunciada. Por ello secuestraron el rodado y posteriormente fue restituido a su propietario un hombre de 28 años.

