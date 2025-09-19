MISIONES: ENCONTRARON A UN HOMBRE MUERTO AL PIE DE UNA CASCADA DE IGUAZÚ

La Policía de Misiones investiga la misteriosa muerte de un hombre cuyo cuerpo lo encontraron el jueves al pie de una cascada en Puerto Iguazú. El hallazgo se produjo alrededor de las 11:50 del jueves, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional V fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo sin signos vitales en la zona. Al llegar al lugar, constataron que la víctima se encontraba tendida boca abajo, al pie de la cascada.

Tras confirmar la situación, los agentes policiales procedieron a preservar el área y dieron aviso al personal de la División Policía Científica, así como al médico policial de turno, para iniciar las tareas correspondientes. El cuerpo fue posteriormente trasladado a la morgue del Hospital SAMIC de Iguazú, donde se confirmó su identidad.

La víctima fue identificada como Francisco Fernández Campon, de 50 años, y su fallecimiento ocurrió en el Salto Mariposa, una caída de agua ubicada a unos 400 metros del Hito Tres Fronteras.

Por disposición del juzgado interviniente, se ordenó la realización de la autopsia médico legal con el fin de determinar la causa exacta del deceso. Hasta el momento, no se han difundido detalles preliminares sobre las condiciones en que fue encontrado el cuerpo ni sobre posibles indicios de violencia.