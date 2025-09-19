VILLA BERTHET: DENUNCIAN QUE EL INTENDENTE HONCHERUK BLOQUEA LA HABILITACIÓN DEL CLUB RACING

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Pali Wachnowski, presidente del Club Racing de Villa Berthet, denunció públicamente que el intendente Germán Honcheruk se niega a aprobar la habilitación de las obras que fueron puestas en condiciones por el gobernador Leandro Zdero, impidiendo así que la institución pueda desarrollar sus actividades con normalidad.

“El intendente Honcheruk nos da la espalda y obstaculiza el crecimiento del club, cuando todos sabemos que gracias al gobernador Zdero hoy Racing está en condiciones de funcionar y recibir a los vecinos”, expresó Wachnowski con indignación.

Desde la institución remarcaron que las obras ya están concluidas y cumplen con los requisitos necesarios, pero que la decisión política del jefe comunal representa un freno injustificado al desarrollo deportivo y social de Villa Berthet.

“No podemos permitir que intereses personales o caprichos políticos perjudiquen a los jóvenes, a las familias y a toda la comunidad que espera usar estas instalaciones”, enfatizó el dirigente.

La denuncia generó fuerte malestar en la localidad, donde vecinos y socios del club reclaman una pronta resolución para que las instalaciones puedan ser utilizadas plenamente.

