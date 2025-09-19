SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON LA RECOLECCIÓN DE RAMAS DE PODA EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD
La Secretaría de Servicios Públicos continúa con el programa de recolección de ramas de poda en diferentes barrios de la ciudad.
Este operativo tiene como objetivo principal realizar un recorrido final en cada barrio, tras la finalización del período de poda que culminó el pasado 31 de agosto.
Desde el área se recuerda a los vecinos que, para futuras extracciones de ramas, escombros o cualquier tipo de desecho, deberán informar previamente al municipio para coordinar la recolección correspondiente.
En esta etapa, las intervenciones se realizaron en:
Barrio Luis Landriscina
Quinta 16
Quinta 15
Además, adelantaron que ya se llevaron a cabo operativos similares en otros sectores de la ciudad, con la colaboración del Centro de Gestión Municipal, alcanzando los siguientes barrios:
Las Palomas – 50 Viviendas – San Cayetano – 20 Viviendas – 4 de Junio – San José – Quinta 100 – Quinta 53 – San Martín – Matadero – Quinta Niz – Quinta 14 – Quinta 17 – Quinta 18 – Quinta 28 – San Antonio – 60 Viviendas – 70 Viviendas .