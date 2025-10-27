VILLA BERTHET: DETENIDO CON 72 CUBIERTAS Y GRAN SUMA DE DINERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre fue detenido en la madrugada de hoy, luego de que su camioneta, implicada en un choque, fuera hallada con dinero en efectivo y cubiertas nuevas.

A eso de las 2, una mujer denunció daños en una de sus propiedades, por lo cual, intervino el personal de la comisaría local. En el lugar del hecho, por avenida Libertad y avenida Comandante Fernández, constataron que el muro de una construcción en edificación fue hallado dañado, aparentemente por un choque vehicular, con rastros de frenada y restos de plásticos.

Durante la búsqueda, se localizó una camioneta Toyota Hilux con daños en el frente, y al interior, un hombre. El conductor, de 34 años, fue identificado y detenido.

Cuando el vehículo fue inspeccionado, se encontraron 72 cubiertas nuevas, dos envoltorios con hojas de coca, 3.154 dólares, 422.420 pesos argentinos y un teléfono celular Samsung A15. Todos los elementos fueron secuestrados.

Posteriormente, el detenido y los objetos secuestrados quedaron a disposición de la justicia.

