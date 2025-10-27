EDUCACIÓN: HOY NO HAY CLASES EN LAS ESCUELAS DONDE SE VOTÓ

El Ministerio de Educación del Chaco informó que este lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en las escuelas que fueron sede de votación durante las elecciones legislativas nacionales.

En total, 380 instituciones educativas de toda la provincia fueron afectadas al operativo electoral. La directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia, explicó que la medida tiene como objetivo permitir la limpieza y el acondicionamiento de los establecimientos antes del regreso de los alumnos.

Candia destacó además la labor articulada entre el Ministerio de Educación y la Junta Electoral Federal, tanto en la preparación previa de las escuelas como en las tareas posteriores a la jornada electoral.

Las clases se desarrollarán con normalidad en los turnos tarde y noche, mientras que las escuelas de jornada completa retomarán la actividad recién mañana, martes 28 de octubre.