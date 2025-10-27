BUENAS NOTICIAS: NO SE DETECTARON ALCOHOLEMIAS EN TODO EL FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

También se incautaron motos, armas de fuego y armas blancas.

Entre este viernes y el domingo de elecciones, los agentes de toda la provincia realizaron un total de 281 operativos en todo el territorio chaqueños. Como resultado de esto, 84 personas fueron detenidas y 368 notificadas por sus infracciones al código de faltas. A su vez se incautaron dos autos, 444 motos (cinco buscadas por la justicia), cinco armas de fuego y siete armas blancas. Por su parte, el personal de la Policía Caminera no detectó conductores bajo efectos del alcohol y labró 77 actas por infracciones de tránsito.

En toda el área metropolitana, los agentes realizaron 37 operativos en los que detuvieron a 58 personas y notificaron a 59 contraventores. Al mismo tiempo incautaron un vehículo, 104 motos (una con pedido de secuestro) dos armas de fuego y seis armas blancas.

En Sáenz Peña y sus alrededores se hicieron 34 operativos. Estos terminaron con la detención de 10 personas y la notificación de 55 contraventores. También se incautaron 31 motos (dos con pedido de secuestro) y dos armas blancas. Por otro lado, en Villa Ángela, los efectivos realizaron 68 operativos, detuvieron a 10 personas y notificaron a 88 contraventores. También incautaron 81 motos (una buscada por la justicia), tres armas de fuego y cuatro armas blancas.

En Charata fueron 13 los operativos y resultaron en dos detenciones y nueve contraventores notificados. Un auto, 55 motos y dos armas de fuego fueron incautadas. El personal de Juan José Castelli realizó un total de 56 operativos, detuvieron a dos personas e incautaron 23 motos.

Por último, en General San Martín y sus alrededores, los agentes realizaron 73 operativos en los que detuvieron a dos personas y notificaron a 157 contraventores de su infracción. Al mismo tiempo incautaron 150 motos (una con pedido de secuestro) y cuatro armas blancas.

