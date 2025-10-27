TRUMP FELICITÓ A MILEI POR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES ARGENTINAS

El presidente de EE. UU, Donald Trump, saludó a su par argentino, Javier Milei, tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo.

«El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él», sostuvo. El respaldo político de Washington se consolida en un escenario de acercamiento bilateral.

El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas nacionales al superar el 40% de los votos en todo el país. La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Tras conocerse los resultados, el mandatario estadounidense Donald Trump felicitó a Milei por «su aplastante victoria» y aseguró que «el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él».

El mensaje fue difundido a través de su red Truth Social, donde agregó: «Está haciendo un trabajo excelente».

Milei respondió con un mensaje cargado de afinidad: «Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial».