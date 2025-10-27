TRAGEDIA EN GANCEDO: UN JOVEN MURIÓ APUÑALADO Y EL PRESUNTO AUTOR TIENE 14 AÑOS

Un joven de 28 años identificado como Maximiliano Belizán murió el domingo por la noche tras ser apuñalado en el pecho durante una pelea ocurrida en una cancha de fútbol 5 del barrio 12 de Octubre, en la localidad chaqueña de Gancedo. Por el hecho, fue señalado como autor un adolescente de 14 años.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:50, en un predio conocido como «Cruz». Según informaron fuentes policiales, en medio de un desorden, Belizán fue herido con un arma blanca a la altura del tórax. Fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado al hospital de Las Breñas, donde los médicos diagnosticaron una herida de unos cinco centímetros en el hemitórax derecho.

Ante la gravedad del cuadro, el joven fue derivado nuevamente al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde finalmente falleció a las 22:32 por un shock hipovolémico derivado de la lesión.

El supuesto agresor, identificado como D.M., fue localizado poco después en su domicilio y trasladado junto a su madre, Joana Domínguez, a la comisaría local. La Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2 dispusieron la intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI) de Charata, y ordenaron que el menor quedara bajo resguardo de sus progenitores, conforme a la Ley 2086-C.

En el lugar del hecho, los efectivos secuestraron un cuchillo de tipo artesanal de unos 25 centímetros entre hoja y cabo, presuntamente utilizado en el ataque.

Tras confirmarse el fallecimiento, la fiscal interviniente dispuso cambiar la carátula a tentativa de homicidio seguida de muerte y ordenó las pericias forenses en la morgue de Charata. El cuerpo de la víctima fue posteriormente entregado a sus familiares.

Durante la madrugada, se presentó en la comisaría el supervisor de la Zona XV, comisario inspector Paulo Garnier, junto a personal de Infantería, para garantizar la seguridad en el barrio. Según informaron fuentes policiales, no se registraron desmanes ni incidentes posteriores.