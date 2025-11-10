VILLA ANGELA: SECUESTRARON UNA ESCOPETA Y UNA MOTO TRAS DENUNCIA POR VIOLENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una mujer alertó al 911 por una agresión y amenaza con arma de fuego. Durante un operativo nocturno.



Durante la madrugada, personal del 911 de Villa Ángela intervino en un domicilio luego de recibir un pedido de ayuda por un conflicto de pareja. La denunciante contó que su pareja la había golpeado y amenazado con un arma de fuego, aportando datos sobre la moto y la vestimenta del agresor.

Con esa información, los agentes realizaron un recorrido por distintas calles de la ciudad y, poco después, detectaron a un hombre con características similares. Al notar la presencia policial, el hombre escapó y abandonó una motocicleta Honda Wave.

En el lugar también se secuestró un bolso negro que contenía una escopeta calibre 16. Todos los elementos fueron llevados a la comisaría correspondiente, mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

Relacionado