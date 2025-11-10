RESISTENCIA: DETUVIERON A DOS PERSONAS CON PEDIDOS DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad por efectivos del Grupo Motorizado de la Dirección General de Seguridad Metropolitana y de la Comisaría Novena.

El primero ocurrió cerca de las 23:50, en avenida 25 de Mayo al 3700, donde agentes del grupo Motoristas identificaron a un hombre de 28 años que, al ser verificado en el sistema Si.Ge.Bi, registraba un pedido de comparendo por una causa de amenazas, con intervención de la Fiscalía N° 2 y solicitud de la Comisaría Segunda de Fontana. Tras las actuaciones correspondientes, fue trasladado a la unidad requerida.

Horas más tarde, alrededor de las 2:55, personal de la Comisaría Novena acudió a un domicilio de avenida Laprida al 2200 tras un aviso sobre una persona descompensada. En el lugar, se entrevistaron con una mujer de 33 años, manifestando que su pareja se encontraba agresivo los efectivos constataron que el hombre de 35 años quien tras ser identificado presentaba un pedido activo de detención por una causa de abuso sexual, con intervención de la Cámara Segunda en lo Criminal. Fue examinado por el médico policial y conducido a la dependencia, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

