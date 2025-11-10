QUITILIPI- OPERATIVOS LINCE: SECUESTRARON DOS MOTOCICLETAS Y DEMORARON A UN MENOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la madrugada de este lunes, efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi realizaron distintos procedimientos en el marco del operativo “Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – Lince”.



El primero de ellos ocurrió alrededor de las 00:10, en calles Chubut y Mendoza, donde fue secuestrada una motocicleta Gilera 110cc color negro, que no contaba con dominio colocado y presentaba irregularidades en su identificación. Su conductor, un joven de 18 años, fue notificado de un acta contravencional en libertad, conforme al Código de Faltas de la Provincia del Chaco.

Más tarde, cerca de las 2 de la madrugada, en avenida Chaco y San Martín, el personal motorizado demoró a un joven de 17 años que se desplazaba en una motocicleta Corven color azul. El rodado presentaba faltantes de carenado y signos de manipulación en el número de motor, por lo que se solicitó la intervención de la División Verificación Vehicular de la Policía Caminera para determinar su procedencia.

Tanto los demorados como los vehículos fueron trasladados a la Comisaría de Quitilipi, donde quedaron a disposición de la justicia.

