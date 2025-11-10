ÁREA METROPOLITANA- OPERATIVO LINCE: DETUVIERON A UN MOTOCICLISTA POR CONDUCCIÓN PELIGROSA Y RECUPERARON UN OBJETO ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la comisaria Puerto Tirol.



En primera instancia, en el marco de un operativo del grupo Lince realizado sobre avenida Italia, fue interceptado un joven de 18 años que intentó evadir el control realizando maniobras peligrosas con una motocicleta Motomel 110.

Tras un seguimiento, el conductor fue detenido y el rodado secuestrado. El Juzgado de Paz y Faltas local dispuso su notificación contravencional por infracción a los artículos 44° y 96° del Código de Faltas del Chaco, referidos a inobservancia a los mandatos legales y conducción peligrosa.

Horas más tarde, personal policial de servicio externo esclareció un robo denunciado el día anterior en un comercio local. En inmediaciones de las vías del barrio 40 Viviendas, los agentes observaron a un sujeto que, al advertir su presencia, arrojó un objeto entre las malezas y se dio a la fuga. En el lugar se halló una notebook marca HP, que fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietaria por disposición de la Fiscalía Penal N° 6.

