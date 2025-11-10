INTERIOR: ACCIDENTE FATAL EN LAS BREÑAS: MURIÓ UN MOTOCICLISTA TRAS CHOCAR CON UN AUTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un hombre de 33 años.

El accidente se produjo en la noche del domingo, sobre avenida Soldado Argentino, frente al club Cooperativa, en la localidad de Las Breñas.

Ocurrió alrededor de las 20:30 y tuvo como protagonistas una motocicleta Honda Biz 125 roja y un automóvil Toyota Corolla blanco. Intervino la División Criminalística Interior Charata.

El motociclista, que fue trasladado inconsciente al hospital local, perdió la vida a causa de un fuerte traumatismo de cráneo. En el lugar trabajó personal policial, peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial y la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Charata, que lleva adelante las actuaciones por homicidio culposo en accidente de tránsito.

Relacionado