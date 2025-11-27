VILLA ANGELA SECUESTRAN UN AUTOMÓVIL CON PEDIDO DE CAPTURA Y DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El conductor, fue notificado de su situación legal y recuperó la libertad.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 13:15, cuando un hombre se presentó de manera espontánea para solicitar la verificación física de su vehículo, un Toyota Etios.

Durante el procedimiento, el perito verificador detectó que la patente colocada era falsa, al igual que la cédula de identificación, cuyos datos no coincidían con las características reales del rodado.

Al consultar la numeración del motor ante la base de datos de la DNRPA, se estableció que el dominio original del automóvil correspondía a otro vehículo sobre el cual pesaba un pedido de secuestro desde marzo de este año, solicitado por la Policía de Córdoba en el marco de una causa por robo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el automóvil y toda su documentación fueron secuestrados. El conductor, en tanto, fue notificado de su situación legal y recuperó la libertad.

