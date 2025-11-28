ANSES ACTUALIZA HABERES: CUÁNTO COBRARÁN JUBILADOS Y ASIGNACIONES EN DICIEMBRE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó laactualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirá en diciembre de 2025. El incremento, del 2,34% respecto de noviembre, se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Además, diciembre sumará dos refuerzos clave para millones de titulares: el pago del aguinaldo y el bono extraordinario.

Las resoluciones 359 y 361, firmadas por el director ejecutivo Fernando Omar Bearzi y publicadas en el Boletín Oficial, detallan el nuevo esquema de haberes que comenzará a liquidarse en los primeros días del mes.

Cómo quedan los montos en diciembre

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $340.879,59

Jubilación máxima: $2.293.796,92

PUAM: $272.703,67

PNC por invalidez o vejez: $233.753,64

Los beneficiarios que perciban menos de $410.879,59 accederán al bono previsional de $70.000. Con aguinaldo incluido, los ingresos finales quedarán así:

Jubilación mínima: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38

PUAM: $479.055,50

PNC: $427.923,56

Asignaciones universales

AUH: $119.972,30

AUH con discapacidad: $390.723,06

Asignaciones familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)

Hasta $860.486: $59.943,45

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $40.464,23

Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $24.473,27

Asignación por Hijo con Discapacidad

Hasta $860.486: $195.327,50

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $138.180,33

Desde $1.261.988,01: $87.210,85

Asignación por Embarazo

Monto único: $119.971,07

Asignación por Prenatal (según IGF)

Hasta $860.486: $59.989,31

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $40.464,46

Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $24.473,27

Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.626,26

Asignación por Maternidad

Se liquida en función de la remuneración bruta declarada.

Asignaciones de pago único

Nacimiento: $69.922,46

Adopción: $418.103,78

Matrimonio: $104.703,30

Asignación por Cónyuge