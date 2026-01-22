VILLA ÁNGELA: SAMEEP GARANTIZA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL BARRIO MOCOVÍ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de la empresa, Nicolás Diez, explicó que los trabajos se llevaron adelante con los equipos técnicos, junto a personal del área de redes de agua de Villa Ángela, donde intervinieron en puntos estratégicos del sistema para ejecutar tareas de limpieza, que permite mejorar la prestación y la calidad del recurso hídrico.

La empresa Sameep informó también que, tras realizar tareas de limpieza y purga de la red de agua potable, se obtuvieron resultados positivos en el servicio que abastece al barrio Mocoví de la localidad de Villa Ángela, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos por el Código Alimentario Argentino.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de la comunidad y reiteraron el compromiso de garantizar una prestación segura y continua del servicio de agua potable en toda la provincia. En ese sentido, el ingeniero Diez destacó la importancia de las acciones realizadas: “Estas tareas efectuadas por nuestros agentes son necesarias y fundamentales para generar mejores condiciones de vida para muchas familias, como en este caso en el barrio Mocoví de Villa Ángela”.

“Desde Sameep entendemos que cada chaqueño, sin importar dónde resida, debe tener acceso a un servicio de agua potable óptimo. Por eso, seguimos trabajando con una mirada integral hacia zonas postergadas desde hace mucho tiempo”, agregó.

Por su parte, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, subrayó el compromiso de la actual gestión con el mantenimiento de la red: “La intención es continuar con múltiples intervenciones, mejorar la prestación, sumar nuevas conexiones y reemplazar cañerías que ya cumplieron su ciclo”.

Finalmente, Albornoz señaló que se continuará con el monitoreo de distintas redes de la localidad ante la sospecha de conexiones clandestinas que afectan el normal abastecimiento del servicio. “Las conexiones ilegales generan consecuencias no deseadas en la red, por eso trabajamos constantemente para detectarlas y eliminarlas”, concluyó.