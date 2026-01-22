CASTELLI: EL MUNICIPIO CONTINÚA CON TAREAS DE DESMALEZADO Y MANTENIMIENTO

El Municipio continúa avanzando con las tareas de desmalezado y mantenimiento de espacios verdes e instituciones de la ciudad. Diversas áreas municipales se encuentran trabajando de manera articulada para erradicar los pastizales, intensificando las acciones en distintos sectores del ejido urbano.

🚧 En esta etapa, se avanza con la limpieza del ingreso principal a la ciudad y de las banquinas, contribuyendo a mejorar la seguridad vial y fortalecer la imagen urbana.

🏥🌱 De manera simultánea, otra cuadrilla de operarios lleva adelante tareas de desmalezado en inmediaciones del Hospital del Bicentenario, realizando la limpieza de veredas y espacios verdes del sector.

✅ Estas acciones forman parte del trabajo permanente de mantenimiento que desarrolla el municipio, con el objetivo de brindar entornos más limpios, ordenados y seguros para todos los vecinos.

