LA ISLA DEL CERRITO SE CONSOLIDA COMO PROPUESTA TURÍSTICA DE LA TEMPORADA 2026

En el marco de la estrategia provincial de desarrollo turístico, se realizó hoy la conferencia de prensa “Destino Isla del Cerrito- Verano 2026” en la Oficina de Informes Turísticos de la localidad, donde se presentaron las actividades, los servicios del destino, los prestadores turísticos y la agenda de eventos prevista para esta temporada.

Durante el encuentro, la presidente de Turismo, Verónica Mazzaroli se refirió a la estrategia “que fortalece la visibilidad del destino y acompaña su posicionamiento en los mercados regionales y nacionales. La producción fue posible a través de la línea Promoción Digital del Destino del programa Promover, orientada a impulsar proyectos de innovación, visibilidad y digitalización de la oferta turística en todo el país”.

Además, se presentó un video oficial , en el que se pone en valor los atractivos naturales de Isla del Cerrito y la calidad de los servicios brindados por prestadores habilitados, destacando propuestas como paseos a caballo, pesca deportiva, alojamientos, gastronomía local y experiencias vinculadas al río y a la identidad regional. Estas acciones buscan acompañar el crecimiento del turismo como motor de desarrollo económico y social para la comunidad.

La conferencia también contó con la presencia del Instituto de Turismo del Chaco; el referente de turismo local Maximiliano Alanís; el presidente de la Asociación de Pesca Marcelo González; representantes de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía del Chaco, César Barrios, autoridades municipales e instituciones.

En este contexto, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, también destacó: “El trabajo conjunto es clave para consolidar un destino con enorme potencial. Desde el Gobierno del Chaco, por lineamiento del gobernador Leandro Zdero, impulsamos esta política de fortalecimiento territorial que prioriza la articulación institucional, la promoción estratégica y el acompañamiento a los prestadores locales, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo sostenible y posicionar a la Isla como un destino de referencia en turismo de naturaleza y experiencias auténticas”.

Posteriormente, junto al equipo local y autoridades municipales, se realizaron visitas a los atractivos turísticos y a prestadores de servicios, reafirmando el compromiso con la mejora continua de la oferta y la formalización del sector.

Cabe destacar que la Oficina de Informes Turísticos de Isla del Cerrito permanece abierta de jueves a domingo, de 08:00 a 13:00 h, e invita a emprendedores y prestadores a presentar sus propuestas y servicios para seguir fortaleciendo el registro y la calidad de la oferta turística local.