PUERTO EVA PERÓN: EL GOBERNADOR ZDERO LANZÓ EL OPERATIVO “FRONTERA HÚMEDA”

Este miércoles, en la localidad de Puerto Eva Perón, el gobernador Leandro Zdero puso en marcha el Operativo “Frontera Húmeda”, una estrategia de seguridad que ya se encuentra en funcionamiento en distintos puntos de la provincia del Chaco y que articula el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Durante el acto, el Gobernador destacó la importancia del trabajo coordinado y pidió “el firme compromiso de seguir articulando y trabajando juntos, como lo venimos haciendo, para fortalecer la seguridad y llevar tranquilidad a los ciudadanos”.

Además agregó: “Queremos destacar y agradecer a todas las fuerzas de seguridad del orden nacional con las provinciales por trabajar espalda con espalda y terminar con el delito y el narcotráfico, tanto en zonas rurales como en otras jurisdicciones. Este orden serio y comprometido debe continuar; el delito no puede ser una moneda corriente y quienes delinquen deben estar tras las rejas”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, señaló: “Esto es una política de continuidad que se inició en diciembre de 2023 por decisión de nuestro gobernador, con acciones concretas para custodiar las fronteras y fortalecer el trabajo conjunto con las provincias vecinas. Estamos logrando buenos resultados en beneficio de la seguridad de los ciudadanos y vamos a seguir fortaleciendo este rumbo, sin dar un paso atrás”.

El operativo tiene como objetivo establecer controles estratégicos para erradicar el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando, fortaleciendo la presencia del Estado en zonas sensibles de la frontera fluvial.

En esta oportunidad, la Policía del Chaco, en su carácter de fuerza anfitriona, diagramó el dispositivo legal y operativo en puntos estratégicos, afectando a más de setenta efectivos policiales, once móviles de unidades especiales, equipos acuáticos, canes y tecnología de última generación. El despliegue se ve fortalecido por el aporte y la experiencia de las fuerzas federales que acompañan el operativo.

RESULTADOS Y ALCANCE DEL OPERATIVO

El plan comprende un despliegue preventivo en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, considerado indispensable para proteger los límites provinciales y defender la frontera fluvial. Las acciones están orientadas a prevenir, detectar, neutralizar e investigar delitos vinculados a actividades ilícitas en la región.

El operativo cuenta con la participación de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Provincia de Formosa, consolidando un esquema de trabajo coordinado y sostenido.

Cabe destacar que en enero de 2025 el operativo fue lanzado con más de 200 agentes desplegados en la frontera chaqueña. A lo largo del año se registraron importantes procedimientos, entre ellos el secuestro de animales vivos y mercadería sin la documentación correspondiente —como un camión con 50 bovinos sin guía—, detenciones por abigeato y otras infracciones, así como incautaciones millonarias de contrabando de cigarrillos y detenciones vinculadas a ese delito.

Acompañaron este lanzamiento: el jefe de Policía, Fernando Romero; el intendente local Diego Lavia; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios; autoridades de las fuerzas nacionales y provinciales.