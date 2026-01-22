SALUD EN TERRITORIO: OPERATIVO INTEGRAL EN PUERTO EVA PERÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este miércoles, se realizó un nuevo Operativo de Abordaje Territorial de Salud en la localidad de Puerto Eva Perón, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria y garantizar el acceso a servicios médicos integrales para la comunidad.

Durante la jornada, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de estos dispositivos territoriales: “Este es un operativo de salud integral, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, y en forma articulada con el personal, médicos y profesionales, para potenciar la atención como lo hacemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Con especialidades y operativos como en El Impenetrable, que antes no se hacían desde hace muchos años y hoy los estamos llevando adelante en muchas localidades. También estuvimos en la farmacia del puesto sanitario para constatar que cuente con los medicamentos necesarios”, expresó.

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, acompañado del subsecretario Marcelo Ojeda, señaló: “Vinimos a Puerto Eva Perón a acompañar a la directora que atiende permanentemente a la gente, sumando otras atenciones como pediatría y ecografías, y fortaleciendo el trabajo en territorio.”.

A su turno, la directora del puesto sanitario, Dra. Alba Almirón, manifestó su agradecimiento al Gobernador y al equipo de Salud: “Como directora estoy muy agradecida con todo el equipo. Atendemos las 24 horas, los enfermeros también trabajan y cubren las horas de atención. Este operativo es muy beneficioso para la comunidad. Además, trabajamos con PROSANE para el control de vacunas en los niños”, destacó.

Cabe recordar que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud, desarrolla estos operativos de abordaje territorial con el objetivo de acercar servicios de salud integrales a comunidades vulnerables y geográficamente alejadas, garantizando el acceso a derechos básicos y fortaleciendo la presencia del Estado en zonas con cobertura sanitaria limitada.

En el marco de estos operativos, se brindan asistencias médicas especializadas, destacándose en esta oportunidad la atención en ecografía y pediatría, como el que se realizó hoy en Puerto Eva Perón. Los equipos profesionales trabajan directamente en el territorio, ofreciendo diagnósticos, seguimiento y asesoramiento a las familias, con un enfoque preventivo y de contención comunitaria.

Desde el Gobierno Provincial se sigue consolidando políticas públicas de salud orientadas a la equidad territorial, promoviendo una atención médica oportuna y de calidad, y garantizando que los habitantes de las localidades más alejadas accedan a servicios sanitarios esenciales sin necesidad de trasladarse a centros urbanos.