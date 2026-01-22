PRODER FORTALECE EL ACOMPAÑAMIENTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL INTERIOR PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El equipo del Programa de Desarrollo Rural (PRODER), dependiente del Ministerio de la Producción, estuvo esta semana en las localidades de General San Martín, Pampa del Indio, Tres Isletas y Quitilipi, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a pequeños productores y profundizar el trabajo en territorio.

Durante las jornadas, los técnicos de PRODER mantuvieron encuentros directos con productores locales, brindando asistencia y realizando tareas de seguimiento y verificación de las semillas entregadas a mediados de los meses de agosto y septiembre del año pasado. Estas acciones permitieron evaluar el estado de los cultivos, relevar necesidades productivas y garantizar el correcto aprovechamiento de los insumos provistos por el Estado provincial.

El trabajo territorial se centró en acompañar a los pequeños productores en cada etapa del proceso productivo, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y fortaleciendo la producción local como eje fundamental para el desarrollo rural y económico de las comunidades.

El equipo de PRODER está integrado por Javier Giménez, Daiana Insaurralde, Yesica Aquino y Yesica Aguirre, quienes desarrollan tareas de asesoramiento técnico, control y acompañamiento permanente, consolidando la presencia del Ministerio de la Producción en el interior provincial.

Además, este contacto con los productores permite fortalecer el vínculo con ellos, conocer de primera mano la realidad productiva de cada región y diseñar políticas públicas acordes a las necesidades del sector, priorizando a los pequeños productores como actores clave del desarrollo territorial.

Desde PRODER afirmaron que “se continuará impulsando políticas de apoyo y acompañamiento al sector productivo, promoviendo el arraigo rural, el crecimiento de las economías locales y el fortalecimiento de la producción chaqueña”.