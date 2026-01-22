SAN BERNARDO: UNA JOVEN DE 22 AÑOS SALÍA A VENDER COCAÍNA CON UNA MENOR

Una joven de 22 años fue detenida este miércoles, en San Bernardo, junto a una adolescente de 14 años, tras ser sorprendidas con cerca de 200 gramos de cocaína en la moto en la que circulaban.

La Policía informó que efectivos de la Comisaría local intentaron demorarlas a ambas en el barrio Lote 6, pero la conductora hizo caso omiso a las señas para que detuviera su marcha por lo que se inició una persecución hasta el cruce de las calles Junín y Juana Azurduy del barrio San Martin, donde fueron demoradas.

Tras ser identificadas, los agentes pidieron la documentación de la moto, y al no poseerla, pidieron revisar el baúl, donde había un bolso de mano con 29 bochitas de cocaína.

Ya en la comisaría, personal de la División Drogas Interior Villa Ángela certificó que se trataba de 154.73 gramos de cocaína, por lo que procedieron a su secuestro de la droga y la aprehensión de la joven de 22 años bajo la causa «Supuesta Infracción a la Ley Nº 23737 en función de la Ley Nº 2304-N».

En tanto, la niña de 14 años fue entregada a sus padres.