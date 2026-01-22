RESISTENCIA-ENCAPUCHADOS ENTRARON A UNA CASA, GOLPEARON AL DUEÑO, Y SE LLEVARON DINERO Y JOYAS

Un violento robo ocurrió este miércoles por la madrugada, en una vivienda del centro de Resistencia, donde tres delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon al propietario, y se llevaron dinero, joyas y otros elementos de valor.

El hecho fue alrededor pasadas las 3, en Posadas 450 aproximadamente.

Según la denuncia del hombre de 67 años, los sujetos estaban encapuchados y llevaban guantes en las manos, violentaron la puerta de acceso a su casa, lo golpearon y sustrajeron 230 mil pesos en efectivo, joyas y otros elementos de valor, para luego retirarse en un vehículo.

El damnificado fue atendido por una ambulancia.