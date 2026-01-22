Jue. Ene 22nd, 2026

RESISTENCIA-ENCAPUCHADOS ENTRARON A UNA CASA, GOLPEARON AL DUEÑO, Y SE LLEVARON DINERO Y JOYAS

By Redaccion 2 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 

La víctima denunció que los ladrones violentaron la puerta para ingresar, y que se escaparon en un vehículo.

La Policía intervino en el hecho.

Un violento robo ocurrió este miércoles por la madrugada, en una vivienda del centro de Resistencia, donde tres delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon al propietario, y se llevaron dinero, joyas y otros elementos de valor.

El hecho fue alrededor pasadas las 3, en Posadas 450 aproximadamente.

Según la denuncia del hombre de 67 años, los sujetos estaban encapuchados y llevaban guantes en las manos, violentaron la puerta de acceso a su casa, lo golpearon y sustrajeron 230 mil pesos en efectivo, joyas y otros elementos de valor, para luego retirarse en un vehículo.

El damnificado fue atendido por una ambulancia.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com