RESISTENCIA-ENCAPUCHADOS ENTRARON A UNA CASA, GOLPEARON AL DUEÑO, Y SE LLEVARON DINERO Y JOYAS
La víctima denunció que los ladrones violentaron la puerta para ingresar, y que se escaparon en un vehículo.
Un violento robo ocurrió este miércoles por la madrugada, en una vivienda del centro de Resistencia, donde tres delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon al propietario, y se llevaron dinero, joyas y otros elementos de valor.
El hecho fue alrededor pasadas las 3, en Posadas 450 aproximadamente.
Según la denuncia del hombre de 67 años, los sujetos estaban encapuchados y llevaban guantes en las manos, violentaron la puerta de acceso a su casa, lo golpearon y sustrajeron 230 mil pesos en efectivo, joyas y otros elementos de valor, para luego retirarse en un vehículo.
El damnificado fue atendido por una ambulancia.