VILLA ANGELA: SALIÓ HACE POCO DE ESTAR PRESO, PERO VOLVIÓ POR VIOLENTO

Intervino la División Violencia Familiar y de Género, detuvo a un hombre de 37 años por amenazas de muerte contra su pareja.

Una mujer de 35 años denunció en la dependencia policial que su pareja actual había salido en libertad hace un mes y vivía con ella y su hija. Pero últimamente consumía estupefacientes y se ponía violento, a tal punto que la amenazó de muerte.

Inmediatamente los efectivos se dirigieron donde estaba el agresor, lo demoraron y lo condujeron a la dependencia policial. Allí se instruyeron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía N°1 a cargo de la Dra Oñuk, quien dispuso la aprehensión del hombre de 37 años en la causa Supuestas Amenazas.

