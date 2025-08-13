DOS DETENIDOS POR VENDER ESTUPEFACIENTES A BAJA ESCALA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes se internaron en los pasillos del Villa Prosperidad y detuvieron a dos hombres con cocaína, una balanza y más de 90 mil pesos.

Alrededor de las 22.30, los efectivos de la Comisaría Octava en conjunto con el Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizaron un operativo sorpresa en los pasillos de Villa Prosperidad. En cuestión de minutos cercaron el barrio y desplegaron patrullajes a pie para detectar presuntos vendedores de estupefacientes.

En uno de los pasillos vieron a un sujeto que oficiaba de campana a su vendedor informando mediante silbidos o gritos presencias no gratas. Al ver a los uniformados intentó huir pero fue demorado. A escasos metros de él estaba su vendedor con sus productos y herramientas exhibidas en la vereda, lo demoraron en el momento justo.

Allí, con la colaboración del Departamento de Consumos Problemáticos, realizaron la prueba de la sustancia hallada, se trataba cocaína con el peso total de 175 gramos, también realizaron el secuestro de una balanza, recortes de polietileno, un cuchillo con restos de sustancia, dos teléfonos celulares y la suma total de $98.400 pesos. Todos estos elementos implican a los demorados como presuntos vendedores de estupefacientes a baja escala.

Se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas N° 1, quien dispuso la aprehensión de los demorados de 32 y 37 años en la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes en función de la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 2304-N.

Relacionado