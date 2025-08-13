EMOTIVA DESPEDIDA AL SECRETARIO DE AMBIENTE, ENZO FERRARI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🥋En la Asociación Alemanes del Volga se llevó adelante un sentido y multitudinario homenaje al Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Juan José Castelli, Enzo Gabriel Ferrari.

El encuentro, cargado de emoción y respeto, tuvo como objetivo reconocer no solo su labor como funcionario, sino también su enorme aporte como referente y formador de la Escuela Municipal de Karate, institución que encabezó con pasión y entrega. Enzo representó con orgullo a nuestra localidad en competencias nacionales e internacionales, cosechando triunfos que dejaron en lo más alto el nombre del karate local.

En un gesto profundamente simbólico, sus cenizas fueron depositadas en la Asociación Alemanes del Volga, lugar elegido por su familia por el fuerte significado afectivo y comunitario que tenía para él. En el marco del homenaje, se realizó la imposición de su nombre en un banco del predio y se procedió a la plantación de un árbol, símbolo vivo de su trabajo constante, su honestidad y el compromiso que supo transmitir a cada alumno.

La escuela municipal de karate, bajo su conducción, fue mucho más que una disciplina deportiva: fue un espacio donde enseñó valores como el respeto, la humildad, la disciplina, la constancia y la honestidad, forjando no solo competidores, sino también personas íntegras.

El acto contó con la presencia del intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la presidenta de la Asociación Elda Ortestag, familiares, amigos y gran parte de la comunidad. También estuvo presente el campeón nacional de karate, Cristian Lugani, quien, junto a los alumnos, realizó una ceremonia especial de despedida al sensei, colmando el momento de un profundo significado humano.

