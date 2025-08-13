JUAN JOSÉ CASTELLI: ACOMPAÑANDO A NUESTROS PRODUCTORES RURALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, continúa brindando el servicio de romeadas a pequeños y medianos productores inscriptos.

Estas tareas se enmarcan en el Plan de Acompañamiento Productivo, que busca facilitar la siembra de pasturas 🌿, maíz 🌽 o cucurbitáceas 🥒, ayudando a los productores a enfrentar los tiempos difíciles.

La Secretaría supervisó el avance de los trabajos y realizó la entrega de semillas 🌾 para la campaña que se aproxima, incluyendo distintas variedades, entre ellas el maíz colorado para semillero.

📍 Los trabajos se desarrollan en los parajes Puerta Negra, Pampa Almirón, San Vicente, Costa Rica y Pozo del Toro, beneficiando a más de 32 familias 👨‍👩‍👧‍👦.

En total, se han entregado semillas y se han intervenido más de 70 hectáreas 🌾 con laboreos de suelo, que permitirán la siembra.

💪 La Municipalidad Juan José Castelli Castelli sigue trabajando por el campo y su gente.

Relacionado