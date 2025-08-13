PRESIDENCIA ROCA: LA VICEGOBERNADORA IMPULSA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA FORTALEZA JUNTO A LOS MUNICIPIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La vicegobernadora Silvana Schneider, encabezó en Presidencia Roca una reunión de trabajo con el intendente, Gustavo Martínez, para avanzar en la puesta en marcha del Centro de Primera Escucha, acción central de la segunda etapa del Plan Estratégico del Programa Fortaleza.

Del encuentro, desarrollado en el municipio local, participaron la coordinadora del programa, Lic. Alejandra Castro, integrantes del equipo técnico y representantes del municipio. Fortaleza es una iniciativa provincial orientada a prevenir y abordar el consumo problemático de sustancias, generando espacios de contención, escucha y orientación. La creación de un centro en Presidencia Roca permitirá detectar de forma temprana y derivar casos al sistema de salud y a las áreas de desarrollo social, fortaleciendo la red de prevención en todo el territorio.

En su visita, Schneider y el jefe comunal también supervisaron la construcción de viviendas correspondientes al programa Ñachec, y recorrieron los avances de la nueva cancha de Pádel, que contará con césped sintético de última generación, cerramiento de vidrios templados, iluminación LED y equipamiento reglamentario. Esta obra se ejecuta a través de un convenio entre el municipio y Lotería Chaqueña. “En Presidencia Roca estamos dando pasos concretos para cuidar a nuestra comunidad. El Centro de Primera Escucha será clave para acompañar y orientar a quienes lo necesiten, mientras que las viviendas y la cancha de pádel son oportunidades para mejorar la calidad de vida, promover el deporte y fortalecer el tejido social”, expresó Schneider. “Nuestro compromiso es llegar a cada localidad con respuestas reales y cercanas”, agregó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Provincia, a través de la vicegobernación y el municipio, ratifica su compromiso de trabajar en conjunto para garantizar el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la comunidad.

Si atravesás una situación de consumo problemático o conocés a alguien que lo esté, comunicate con la guardia remota:

-Turno diurno (08 a 20 hs): 3624-618432

-Turno nocturno (20 a 08 hs): 3624-814825.

