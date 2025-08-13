AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Miércoles 13 de agosto
10:30 Hs- Presentación de Programa de Fortalecimiento
Estratégico para Centros Urbanos Municipales.
Lugar: Salón Obligado.
📍 En EL IMPENETRABLE
✅ 3ra. Jornada del Operativo Interfluvio 128.
👉 A las 8:00 hs, en El Espinillo y los parajes: Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo La China, y
👉 desde las 15:00 hs, en El Obrador, La Sirena y Paso Sosa, como se viene haciendo: SIN INTERMEDIARIOS.
📍En SÁENZ PEÑA
10:00 Hs- Programa Fortaleza en la Jornada “Un Día Diferente» por el Día Internacional de la Juventud.
-Lugar: Camping Municipal “El Descanso” y El Predio de la Asociación Italiana, Calle 9 de Julio y Los Inmigrantes.
👉 Luego, recorrida de obras:
Nuevas celdas Comisaría Sexta; Refacción Módulo 7; y pavimento urbano en Av. España- Etapa 2.
