AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Miércoles 13 de agosto

10:30 Hs- Presentación de Programa de Fortalecimiento

Estratégico para Centros Urbanos Municipales.

Lugar: Salón Obligado.

📍 En EL IMPENETRABLE

✅ 3ra. Jornada del Operativo Interfluvio 128.

👉 A las 8:00 hs, en El Espinillo y los parajes: Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo La China, y

👉 desde las 15:00 hs, en El Obrador, La Sirena y Paso Sosa, como se viene haciendo: SIN INTERMEDIARIOS.

📍En SÁENZ PEÑA

10:00 Hs- Programa Fortaleza en la Jornada “Un Día Diferente» por el Día Internacional de la Juventud.

-Lugar: Camping Municipal “El Descanso” y El Predio de la Asociación Italiana, Calle 9 de Julio y Los Inmigrantes.

👉 Luego, recorrida de obras:

Nuevas celdas Comisaría Sexta; Refacción Módulo 7; y pavimento urbano en Av. España- Etapa 2.

