BECAS PROGRESAR: ANSES YA PUBLICÓ EL CALENDARIO DE PAGOS DE AGOSTO 2025
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Las novedades por parte del organismo gubernamental sobre el cronograma de pagos. Todos los detalles en la nota.
Becas Progresar: calendario de pagos de agosto
El programa Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos que cumplan con requisitos académicos, administrativos y socioeconómicos específicos. Los beneficiarios deben mantener la regularidad en sus estudios y aprobar las materias según el plan de estudios correspondiente. Además, es obligatorio presentar certificados de alumno regular y actualizar los datos personales en el sistema Mi ANSES.
El programa Becas Progresar ofrece diferentes modalidades de inscripción para nuevos beneficiarios. La primera convocatoria de 2025 se realizó entre el 10 y el 30 de marzo.
La segunda convocatoria está actualmente en curso durante el mes de agosto. Los estudiantes que se inscriban en esta segunda convocatoria recibirán el pago en hasta seis cuotas, mientras que los inscriptos en marzo reciben 12 cuotas.
Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 son los siguientes: Para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.
ANSES: fechas de cobro
ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025, según la terminación del DNI:
- Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7
- Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9