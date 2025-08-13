BECAS PROGRESAR: ANSES YA PUBLICÓ EL CALENDARIO DE PAGOS DE AGOSTO 2025

ANSES ya publicó el calendario de pagos de agosto 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de las Becas Progresar, el programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos. En 2025, los montos fueron actualizados y se confirmaron los requisitos para acceder al beneficio.

Para obtener información detallada sobre las fechas de inscripción, montos y otros aspectos relevantes, se recomienda visitar los sitios oficiales de ANSES y del Ministerio de Educación, donde se actualizan periódicamente las novedades relacionadas.

Becas Progresar: calendario de pagos de agosto El programa Becas Progresar está dirigido a jóvenes argentinos que cumplan con requisitos académicos, administrativos y socioeconómicos específicos. Los beneficiarios deben mantener la regularidad en sus estudios y aprobar las materias según el plan de estudios correspondiente. Además, es obligatorio presentar certificados de alumno regular y actualizar los datos personales en el sistema Mi ANSES.

Para el nivel obligatorio, los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. La edad requerida oscila entre 16 y 24 años. La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los beneficiarios deben cumplir con la condición de alumno regular, participar en actividades complementarias determinadas por el programa y contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Para el nivel superior, los requisitos incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI. Los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años de edad, mientras que los estudiantes avanzados pueden tener hasta 30 años.