CUÁNDO COMENZARÁ A TRANSMITIR LA PRÓXIMA CÁMARA SUBMARINA DEL CONICET
Luego de la inmersión en el cañón submarino Mar del Plata, el buque Falkor Too volverá a Argentina para realizar más campañas.
A pantalla partida se podía ver al grupo de profesionales celebrando y coreando «dale campeón, dale campeón» y la transmisión cerró con aplausos.
Según trascendió, esta vez se centrarán en el sistema de cañones de Bahía Banca y Almirante Brown. El fin es que los científicos puedan estudiar la Corriente de Malvinas, que “transporta nutrientes y agua fría desde la Antártida, impulsando la productividad primaria en el Atlántico Sudoccidental”.
Finalmente, del 14 de diciembre al 10 de enero de 2026, el buque estará destinado a “descubrir nuevas fuentes frías mientras explora comunidades bentónicas (organismos que viven en el fondo de los cuerpos de agua) poco estudiadas en las aguas profundas de la costa argentina”.