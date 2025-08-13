Cuándo comenzará a transmitir la próxima cámara submarina del CONICET

Tras el furor de la expedición que realizó el CONICET en el fondo del Mar Argentino y que fue transmitida en vivo por streaming, se conocieron los detalles de la próxima inmersión.

La histórica expedición “Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV” realizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Atlántico Sur (CONICET) en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute en el cañón submarino Mar del Plata finalizó el domingo y más de 60 mil usuarios estuvieron conectados al streaming de YouTube para despedir a los científicos.

Minutos antes de las 16, el ROV SuBastian, el robot submarino del Schmidt Ocean Institute (SOI), operado en colaboración con científicos del CONICET y otras universidades nacionales, colocó en el fondo del Mar Argentino un cartel que anunciaba la finalización de la expedición y decía: «Gracias por el apoyo. Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino».

A pantalla partida se podía ver al grupo de profesionales celebrando y coreando «dale campeón, dale campeón» y la transmisión cerró con aplausos.

Luego de su paso por Argentina, las próximas semanas, del 22 de agosto al 19 de septiembre, el buque de investigación oceanográfica Falkor Too realzará la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido” para estudiar ecosistemas marinos vulnerables en mas de 50 puntos del mar entre el sur de Brasil y el norte argentino.