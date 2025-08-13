DESTRUCCIÓN DE SU HÁBITAT Y CACERÍA: ASÍ LA ARGENTINA QUEDÓ CON MENOS DE 20 YAGUARETÉS EN EL GRAN CHACO

En marzo del año pasado, gracias a una cámara trampa (una cámara de video oculta entre los árboles que registra la actividad de la fauna) de la organización Proyecto Yaguareté, se detectó un nuevo ejemplar de yaguareté en Formosa. La noticia fue una alegría entre los conservacionistas porque se estima que apenas quedan 20 yaguaretés en el Gran Chaco argentino y menos de 250 en todo el país.

Infografía: Iván Paulucci

En julio, ese mismo animal fue cazado y carneado en Estanislao del Campo. Ni siquiera se le había llegado a poner nombre, algo tradicional en estos casos y en donde se suele pedir ayuda a la comunidad. Las imágenes de su piel y su cuerpo despellejado fueron exhibidas en redes sociales por los cuatro hombres que lo hicieron.

Polémica en Formosa: cazadores mataron a uno de los cinco yaguaretés que se conocen en la provincia. Foto: Redes Sociales

Este miércoles comienza el juicio contra esas personas (tres con prisión preventiva) en algo que tanto la organización querellante Red Yaguareté, como Parques Nacionales esperan que sea un proceso ejemplificador.

Se cree que los hombres cazaron al animal porque se comió o atacó su ganado. Esa es una de las razones por las que el yaguareté, monumento natural de la Argentina, está en peligro crítico de extinción, particularmente en el Gran Chaco. ¿Por qué quedan solo 20 ejemplares en esa región?

La caza, uno de los principales factores de desaparición de los yaguareté

El yaguareté es uno de los animales emblema de la Argentina. (Foto: Pixabay)

“La principal causa de extinción del yaguareté en todo el continente es la caza por represalia a sus depredaciones a animales domésticos (vacas, caballos, cerdos y perros, entre otros). También tiene alto impacto la caza de esparcimiento oportunista, es decir, personas que buscan cazar otras especies como pecaríes o venados y al cruzarse con un yaguareté, aprovechan la ocasión y lo matan. Y en algunas regiones, la caza por temor sobresale. Esto es lo que ocurre mayormente en nuestra región chaqueña”, explicó a TN Nicolás Lodeiro Ocampo, Director Ejecutivo de la Red Yaguareté.

Fuentes consultadas por TN refirieron además que hay diversas partes del yaguareté que se trafican de manera ilegal. Entre ellas, mencionaron la piel, los huesos (para elaborar vino, utilizado como remedio en China y que originalmente se hacía con partes de tigres hasta su prohibición a principios de la década de 1990) y los colmillos (su tenencia marca una suerte de estatus en China y otros países de Asia).

Los sobrevivientes del Gran Chaco

Si bien no hay datos precisos sobre cuántos yaguaretés hubo en el pasado en la región o incluso en la Argentina, hay algunas pistas. “Hay un relato muy difundido de los hermanos Leach que en 1889 navegaron un tramo del río Bermejo, donde está actualmente el Parque Nacional El impenetrable, y describen haber visto no menos de veintisiete tigres en tres días”, explicó el experto.

Según el biólogo y naturalista Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX salían anualmente para Europa, solo del puerto de Buenos Aires, 2000 cueros de yaguareté.

Pero lo cierto es que desde hace décadas este animal, que antes llegaba en su distribución hasta el norte de la Patagonia, está arrinconado en tres áreas en el país: las yungas jujeñas (120-150 ejemplares), la zona chaqueña (20 ejemplares) y la selva misionera (70-90 animales).

Infografía: Iván Paulucci / TN

¿Hay manera de evitar la cacería? Para los expertos hacen falta penas más duras contra los cazadores, pero también un trabajo constante con las comunidades que conviven con este tipo de animales.

Una solución relativamente sencilla es instalar cercos eléctricos para reducir la entrada de ejemplares a los campos. Otra estrategia que aplican las organizaciones de fauna es visitar las escuelas locales para explicar cómo viven los yaguaretés, su importancia en el ecosistema e incluso ofrecerse como ayuda para llamar ante algún avistaje inesperado.

Leandro Lencina forma parte del equipo de Monitoreo y Coexistencia de la organización Rewilding y trabaja con comunidades lindantes al parque nacional El Impenetrable para reducir los focos de conflicto. “A los vecinos los aconsejamos, los invitamos a que conozcan las instalaciones y lo que hacemos, o nos juntamos a comer para compartir momentos. Es parte de la importancia del vínculo que queremos generar, que reduce un montón el conflicto”.

Dos Yaguaretés son capturados por las cámaras trampa dispuestas por los conservacionistas del Proyecto Yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable. (Video: Proyecto Yaguareté)

Lucía Kronhaus también trabaja en Rewilding como coordinadora regional de Comunidades en el proyecto de El Impenetrable: “La estrategia que más venimos desarrollando es que la comunidad pueda ser protagonista, a partir de una oportunidad de empleo que está vinculada a vivir cerca de un área protegida. Que la comunidad pueda recibir a los visitantes que vienen a hacer, por ejemplo, avistaje de fauna”.

La destrucción del hábitat del yaguareté, otro factor clave

Así queda la tierra después de que pasan las topadoras en Formosa. Foto: Martín Katz/Greenpeace

Más allá de la cacería, la deforestación indiscriminada para ampliar la frontera agrícola en el Gran Chaco está empujando a la desaparición del yaguareté.

Esta región, que abarca Chaco, Formosa y parte de Salta y Santiago del Estero, representa aproximadamente 7 millones de hectáreas donde apenas el 3% está en condiciones óptimas para que el felino más grande de América pueda desarrollarse como corresponde.

Infografía: Iván Paulucci / TN

Estos datos surgen de POCY (Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté) una herramienta creada por investigadores del Conicet y de las universidades de Río Cuarto, Córdoba y Misiones junto al Proyecto Yaguareté y la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico.

Santiago del Estero (2,1 millones de hectáreas), Salta (1,5 millones de hectáreas) y Chaco (870 mil hectáreas), son las provincias que históricamente más deforestaron en los últimos 25 años de la Argentina. Solo en 2024, en el norte argentino se perdieron 119.886 de bosque nativo. Casi seis veces la Ciudad de Buenos Aires.

Infografía: TN/Iván Paulucci

Tener un hábitat de peor calidad significa que los animales no pueden circular, reproducirse, que tienen menos alimento y que terminan chocándose con el hombre y entrando en conflicto.

Muchos felinos se comen ovejas o vacas de campesinos porque tienen hambre o porque se encontraron deambulando por la zona y aprovecharon la oportunidad.

¿Pueden cambiar las cosas?

El regreso del gran felino argentino: histórico nacimiento de yaguareté en libertad tras 35 años. (Foto: gentileza El Litoral).

A contramano de la estadística, la semana pasada fue registrada por primera vez desde 1990 una hembra con su cría en las inmediaciones del río Bermejo.

El avistaje fue realizado por Pablo Luna y Darío Soraire, dos guías del Paraje La Armonía, desde una lancha. La imagen muestra a Nalá, una hembra nacida en cautiverio y liberada en agosto de 2024, junto a su cachorro de aproximadamente cinco meses, posando en una barranca del Bermejo.

La imagen es una muestra de que no todo está perdido.

“La posibilidad de repoblar el Chaco argentino con yaguaretés es real, y de hecho, las liberaciones de hembras en el parque nacional El impenetrable están mostrando eso. Sin embargo, como venimos señalando desde hace años, si fuera del parque la caza sigue como siempre, la recuperación se verá muy restringida y acotada geográficamente. Se requiere de una decisión política para que la especie vuelva a reinar acá. En especial, el desarrollo e implementación de programas de convivencia yaguareté y animales domésticos es necesario, algo que brilla por su ausencia en todos los planes de manejo que la especie tiene en Argentina», cerró Lodeiro.