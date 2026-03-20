VILLA ANGELA  DETUVIERON A DOS HOMBRES VINCULADOS AL HALLAZGO SIN VIDA DE BERNABÉ NAVARRO

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía bajo la causa Supuesto Homicidio.

Esta mañana los efectivos desplegaron operativos de búsqueda en conjunto con distintas unidades policiales hallaron una bicicleta y documentos de Bernabé en cercanías de la Ex ruta 95 de Villa Ángela.

Luego profundizaron su búsqueda por las zonas boscosas cercanas en conjunto con el Departamento de Búsqueda de Personas y del Departamento Canes con el can Nahala. Mediante patrullajes y recorridas por inmediaciones primeramente hallaron prendas de vestir del buscado y metros más adelante hallaron su cuerpo en avanzado estado de descomposición

Se dio intervención al fiscal interviniente que arribó al lugar y solicitó la presencia de los peritos del Instituto Médico Forense, que realizaron sus tareas de campo en el lugar.

El magistrado dispuso que dos hombres de 21 y 35 años sean conducidos y notificados de su aprehensión por la causa Supuesto Homicidio, ya que consideró que habrían estado involucrados en el caso.

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