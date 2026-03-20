SAENZ PEÑA HALLARON UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DETIENEN AL PRESUNTO AUTOR EN EL BARRIO MATADERO

Efectivos de la Comisaría Segunda lograron esclarecer en tiempo récord el hurto de una motocicleta de 110 cilindradas, junto con la demora del sospechoso y la restitución del rodado a su propietaria tras un operativo de rastrillaje.

El hecho se registró durante la mañana de este viernes en el Barrio La Madrid, cuando una mujer de 34 años denunció que, tras descender un momento de su vehículo y dejar las llaves colocadas, un conocido de la zona aprovechó el descuido para sustraer la unidad, una Zanella ZB color blanca.

De inmediato, el personal policial inició tareas investigativas que indicaban que el presunto autor se encontraba en las inmediaciones del Barrio Matadero e intentaba comercializar el rodado a bajo costo. Gracias al aporte de vecinos que reservaron su identidad, los uniformados centraron la búsqueda en una zona de pastizales ubicada entre las calles 28 y 29.

En dicho lugar, los agentes lograron el hallazgo y secuestro de la motocicleta denunciada. Horas más tarde, cerca de las 14, el operativo culminó con la localización y aprehensión de un joven de 21 años, señalado como el responsable del ilícito.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, el detenido fue notificado de su situación legal en la causa por «Supuesto Hurto», mientras que el rodado fue entregado nuevamente a su dueña tras acreditar la propiedad.

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