IPRODICH: JORNADA DE ENCUENTRO Y ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL N° 4

Este viernes, en el marco del Mes de la Mujer, autoridades del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) compartieron este viernes un encuentro con residentes del Centro de Inclusión Social (CIS) N° 4 de Resistencia, en una jornada de escucha activa y acompañamiento.

La actividad, impulsada por el Gobierno provincial, tuvo como objetivo fortalecer los vínculos con las mujeres con discapacidad que residen en este hogar de tránsito, así como profundizar el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano.

La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, destacó el valor del encuentro como un gesto significativo en reconocimiento a las mujeres. “Estar aquí nos permite escuchar lo que necesitan y dar respuesta a sus demandas en este acompañamiento permanente del Estado”, expresó.

Asimismo, remarcó que el eje “mujer y discapacidad” ocupa un lugar central en la gestión. “Instamos a las mujeres con discapacidad y a sus familias a que no bajen los brazos; en el Gobierno provincial van a encontrar el apoyo que necesitan”, sostuvo.

En relación a la inserción laboral, Mitoire señaló que, a través del programa “Impulsar Chaco” y otras líneas nacionales, se observa una creciente participación femenina. “Hoy tenemos una demanda de empleo prácticamente equiparada entre varones y mujeres, lo que refleja el rol protagónico que cumple la mujer en la economía y en el sostén de su familia”, indicó.

Presencia territorial

Por su parte, la vicepresidente del IPRODICH, Mónica Morales, subrayó que estos encuentros permiten conocer de cerca los proyectos de vida de las beneficiarias y reafirmar el compromiso en todo el territorio provincial. “A través de nuestras sedes en General San Martín, Sáenz Peña, Villa Ángela, Castelli y Charata, brindamos respuestas a demandas de ayudas técnicas y mejoras habitacionales. Además, acompañamos a las familias para garantizar la inclusión educativa de niños con discapacidad y brindar asesoramiento a las madres que llevan adelante tareas de cuidado”, concluyó.

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