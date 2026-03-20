RESISTENCIA POLICIAS Y MUNICIPALES INTERVIENEN EN UN LOCAL GASTRONÓMICO

Este jueves a las 20:25 agentes de la Comisaria Segunda de Resistencia intervino en el supermercado ubicado en la intersección de la avenida Avalos y Lavalle, tras un incidente ocurrido en el sector gastronómico.

Allí, una ciudadana de 40 años, denunció que durante un cumpleaños celebrado en el lugar, su hijo de 12 años, detectó que los chipás servidos tenían sabor desagradable.

Al probarlos, la madre confirmó la situación y además advirtió que los vasos utilizados por los menores estaban rotos, lo que generó preocupación por la posible ingesta de fragmentos de vidrio.

El menor manifestó dolor abdominal, lo que motivó el reclamo a las empleadas, quienes retiraron el vaso dañado, pero informaron que el supervisor no se encontraba presente.

Ante la denuncia, se hizo presente personal de Bromatología de la Municipalidad de Resistencia, quienes iniciaron las tareas de control correspondientes.

Minutos más tarde, arribó la ambulancia del Hospital Perrando, quien trasladó al menor junto a su madre al nosocomio local para una mejor atención médica.

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