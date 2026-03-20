MUNICIPALIDAD DE FUERTE ESPERANZA : REALIZO NUEVO RECORRIDO
Se realizó un nuevo recorrido por los parajes Los Madrejones, El Churcalito, El Churcal, Nueva Unión y El Ciervo Cansado, entre otros, acompañando de cerca a cada familia de la zona.
Durante la jornada se escucharon con atención las inquietudes de los pobladores, generando espacios de diálogo directo para conocer la situación que atraviesan y brindar el acompañamiento necesario.
Asimismo, se pudo observar el cauce del agua, que continúa en aumento, lo que mantiene el alerta en la zona y refuerza el compromiso de seguir presentes en el territorio.
Desde el municipio se continúa trabajando y acompañando a cada vecino, reafirmando que cada familia es importante y que el compromiso con la comunidad es permanente.
IMAGEN ILUSTRATIVA.