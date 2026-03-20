HITO HISTÓRICO PARA EL CHACO: EL GOBIERNO INAUGURÓ EL MODERNO CENTRO DE INNOVACIÓN CON APOYO DE FONPLATA

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero inauguró el moderno Centro de Innovación – Edificio ELE, una obra estratégica para el sistema educativo chaqueño, ubicada sobre el pasaje Nikola Tesla al 1100, en la ciudad de Resistencia.

Esta obra emblemática, es una construcción de tres pisos, fue reactivada en febrero de 2024 por la actual gestión de Gobierno y con financiamiento de FONPLATA.

Tras el corte de cintas y el descubrimiento de placa, el mandatario provincial destacó el trabajo realizado desde el inicio de su gestión para reactivar esta obra emblemática. En ese sentido, recordó las gestiones realizadas junto a otras provincias y el Gobierno nacional para que Argentina retome su participación en FONPLATA. “Hoy estamos en este Centro de Innovación que representa el presente y el futuro de la provincia en un mundo globalizado”, afirmó Zdero. Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar hacia una transformación profunda del sistema educativo: “El desafío es apostar al esfuerzo, a una educación de calidad que garantice el aprendizaje y el futuro de nuestros chicos”.

El gobernador también subrayó que el nuevo espacio permitirá abordar áreas clave como la robótica, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. “La innovación debe romper los moldes tradicionales y contribuir a construir un Estado más eficiente, que acompañe el desarrollo”, sostuvo.

El Centro de Innovación fue creado por Resolución N° 1155/2026 del Ministerio de Educación y albergará la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Además, ofrecerá espacios educativos destinados a promover el pensamiento científico-tecnológico en estudiantes de todos los niveles y modalidades, en el marco del eje de Alfabetización Integral.

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó la decisión política del Gobierno provincial para concretar la obra. “Este espacio está pensado para transformar la educación y potenciar el aprendizaje. Apostar a la innovación es apostar a más oportunidades y a un mejor futuro para los jóvenes”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, celebró la inauguración del edificio, al que definió como un ámbito clave para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología en la provincia.

Desde FONPLATA, la especialista en Proyectos de Infraestructura, Carolina Benítez, señaló que la obra forma parte del Programa de Inversión Social en Educación Pública y destacó el trabajo conjunto con la provincia. “Esperamos que este centro impulse el desarrollo de capacidades en innovación y tecnología para toda la región”, indicó.

El edificio cuenta con laboratorios y aulas especializadas para programación, robótica, desarrollo de videojuegos y tecnologías emergentes, como impresión 3D y uso de drones. También dispone de salas de conferencias, espacios de capacitación docente y áreas destinadas a actividades interdisciplinarias.

Ubicado en el Polo Educativo de Resistencia, el Centro de Innovación se proyecta como un espacio de referencia regional que fortalecerá la formación, el desarrollo tecnológico y las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y la comunidad en general.

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