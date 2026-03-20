MACHAGAI DETUVIERON A UN HOMBRE Y DEMORARON A UN MENOR POR UN HURTO: RECUPERARON HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS
Un operativo policial permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido en el barrio Arraigo, donde delincuentes habían sustraído diversos elementos de una vivienda.
La denuncia fue realizada por una mujer, quien informó la faltante de un taladro, una pava eléctrica, una valija y herramientas varias. A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, el personal policial logró identificar a dos sospechosos.
Tras un trabajo de vigilancia en zonas que frecuentaban, los efectivos observaron a ambos trasladando una valija de similares características a la denunciada. Al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga hacia una zona boscosa, pero fueron rápidamente interceptados.
En poder de los demorados se hallaron los elementos sustraídos, por lo que se procedió a su secuestro. Por disposición de la Fiscalía interviniente, uno de los involucrados, mayor de edad, fue aprehendido en una causa por hurto, mientras que el menor fue entregado a su progenitor conforme a lo dispuesto por la Justicia.
Los objetos recuperados fueron restituidos a la damnificada.