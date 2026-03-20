MÁS CAPACITACIONES PARA LOS CHAQUEÑOS: CRECE LA FORMACIÓN CON SALIDA LABORAL

La Fundación Soy Chaco avanza con éxito en el desarrollo de nuevas propuestas de formación destinadas a fortalecer las oportunidades laborales en todo el territorio provincial.

Entre ellas, se destaca el curso de reparación de equipos informáticos, una iniciativa con rápida salida laboral que ya cuenta con más de 500 inscriptos.

La propuesta forma parte de una política sostenida de capacitación en oficios, orientada a brindar herramientas concretas a los chaqueños para su inserción en el mercado laboral o el desarrollo de emprendimientos propios.

En paralelo, también se lleva adelante el Curso de Fabricación de muebles en metal y madera, otra alternativa formativa que despierta gran interés y que apunta a generar nuevas oportunidades en rubros productivos con alta demanda.

La directora de la Fundación Soy Chaco, María Martina, destacó el impacto de estas iniciativas y el compromiso de seguir ampliando la oferta formativa en la provincia.”Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Superamos los 500 inscriptos en nuestras capacitaciones, lo que demuestra que hay una fuerte demanda de formación en oficios”, afirmó.

Además, subrayó: “Estos cursos no solo brindan conocimientos, sino que abren puertas concretas al trabajo. Apostamos a generar más herramientas, más oportunidades y más oficios para los chaqueños”.

Finalmente, remarcó el alcance territorial de la propuesta: “Seguimos impulsando espacios de aprendizaje y capacitación en toda la provincia, acercando posibilidades reales de crecimiento a cada comunidad”.

Relacionado