SÁENZ PEÑA CONDUJERON A UN HOMBRE POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL

En un procedimiento realizado en el barrio San Miguel, personal de Investigaciones Complejas llevó adelante la conducción de un hombre de 34 años que registraba un pedido de aprehensión vigente.

Anoche, a las 22:40, en cumplimiento de un oficio judicial vinculado a una causa por desobediencia judicial en el marco de una denuncia por violencia de género.

Al verificar sus antecedentes en los sistemas policiales, se constató además que el sujeto presentaba otro pedido de detención en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Tras la intervención de la Fiscalía correspondiente, se dispuso notificar su aprehensión en ambas causas. El detenido fue examinado por Medicina Legal y quedó a disposición de la Justicia.

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