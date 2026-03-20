RESISTENCIA DOS MOTOCICLISTAS HOSPITALIZADOS TRAS UN FUERTE CHOQUE EN AVENIDA SOBERANÍA

Un siniestro vial se registró esta tarde en la zona sur de la capital chaqueña, que dejó como saldo dos personas con heridas de diversa consideración y el secuestro de los vehículos involucrados.

El incidente ocurrió minutos después de las 16 sobre la avenida Soberanía Nacional al 500. Desde la Comisaría Séptima se informó que los protagonistas fueron dos hombres que circulaban en motocicletas de 110 cilindradas: una marca Motomel y otra marca Mondial.

Debido al impacto, ambos conductores resultaron lesionados en la vía pública, lo que motivó el arribo inmediato de dos ambulancias del servicio de emergencias. Los profesionales médicos brindaron las primeras atenciones en el lugar y dispusieron el traslado urgente de ambos hombres hacia el hospital local para una evaluación más exhaustiva.

En el sitio trabajó personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del accidente. Las motocicletas quedaron bajo resguardo policial mientras se sustancian las actuaciones judiciales por «Supuesto Accidente de Tránsito».

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