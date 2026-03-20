EN LA LEONESA INVESTIGACIÓN POR ABIGEATO: SECUESTRAN CARNE, UN VEHÍCULO Y DETIENEN A UN SOSPECHOSO

En el marco de una investigación por supuesto abigeato, efectivos de la División Rural llevaron adelante un operativo este viernes en el Paraje Las Margaritas que culminó con el secuestro de productos cárnicos, un vehículo y la aprehensión de una persona.

Las actuaciones comenzaron tras tareas investigativas que señalaban la comercialización de carne de procedencia dudosa en un comercio de la zona. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de aproximadamente 60 kilos de producto cárnico bovino. El propietario del local manifestó haber adquirido la mercadería de buena fe a un hombre que se movilizaba en una camioneta roja.

Tras identificar al presunto vendedor como empleado de un establecimiento rural cercano, el personal policial —con la autorización del propietario del campo— inspeccionó el predio. Durante el procedimiento, se halló una camioneta Ford Ranger que presentaba manchas rojizas similares a sangre en la caja posterior. Asimismo, se detectó el faltante de un animal bovino (categoría ternera) en el stock del establecimiento.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, se procedió al secuestro del vehículo, un teléfono celular y la totalidad de la carne hallada. Además, un hombre mayor de edad quedó detenido y fue alojado en la comisaría jurisdiccional bajo la causa de «Supuesto Abigeato». Las autoridades continúan con las pericias en el terreno para hallar nuevos elementos de interés para la causa.

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