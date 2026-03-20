MARGARITA BELEN TRAS DENUNCIA FAMILIAR DEMORAN A UN JOVEN Y RECUPERAN UN ALARGUE

El hecho ocurrió en el barrio Norte, donde una mujer denunció que su propio hijo le había sustraído un alargue y lo ofrecía a la venta.

La denuncia fue reportada cerca de las 22:50, cuando la damnificada alertó a la Policía sobre la situación. A partir de ello, efectivos se dirigieron al lugar y, tras recorridas en la zona, lograron ubicar al joven de 26 años en posesión de un alargue de similares características al denunciado.

Ante esta situación, se procedió a su conducción a la unidad policial y al secuestro del elemento, el cual posteriormente fue reconocido por la denunciante.

Por disposición del equipo fiscal en turno, se notificó al implicado de la causa y se ordenó la restitución del bien a su propietaria, bajo las formalidades legales.

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