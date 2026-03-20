SÁENZ PEÑA DEMORAN A UN HOMBRE POR HOSTIGAR A SU EXPAREJA

El procedimiento se realizó en el marco de un operativo preventivo durante la madrugada en el Barrio Matadero.

Alrededor de la 1, personal de la Comisaría Sexta intervino ante un alerta que indicaba que una mujer solicitaba ayuda debido a que su expareja intentaba agredirla.

Inmediatamente, los efectivos una vez que llegaron al lugar, la víctima manifestó que era hostigada por el sujeto, quien se habría ocultado en una vivienda cercana.

Tras dirigirse al domicilio señalado, el hombre fue entregado voluntariamente por un familiar a los efectivos policiales.

Asimismo, se constató que la mujer ya había realizado una denuncia previa por un hecho similar ante la División de Violencia Familiar y de Género.

Finalmente, el individuo fue conducido a la comisaria interviniente, previo examen médico, para ser notificado de su aprehensión en la causa en cuestion.

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